العميد فدوي: شارك 0.1 بالمائة من الشعب فقط في اعمال الشغب الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد علي فدوي، خلال خطابه في حفل بمدينة "خوانسار" وسط البلاد، قال: "انه شارك فقط 0.1 بالمائة من المواطنين في اعمال الشغب الاخيرة في البلاد طوعا أو عن غير قصد، والكثير منهم كانوا قد انخدعوا بأكاذيب وسائل الاعلام المعادية والاجنبية والفضاء الافتراضي.

وأضاف: "لدينا مدن ومناطق في البلاد، لم ينخدع اهاليها ولم يشاركوا في هذه الأحداث ولو لحظة واحدة"، مبينا: "إن المتسللين والخونة في البلاد تسببوا في ارتفاع الأسعار والضغط الاقتصادي على الناس من خلال تخزين البضائع، لكن هذا النقص سيتم حله قريباً بدعم من الشعب و جهود الحكومة الثورية".

وأشار نائب قائد قوات حرس الثورة الإسلامية إلى أنه خلال الـ 44 عامًا الماضية، صور الشعب الايراني مشاهد ملحمية لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر في العالم، مؤكدا على افشال جميع مؤامرات العدو ببركة دماء الشهداء ودعم الشعب للوطن والثورة الاسلامية.

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