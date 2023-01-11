العميد نقدي: نشر الرسوم الكاريكاتيرية تدل على عجز فرنسا والغربيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد نقدي ردا على نشر المجلة الفرنسية لرسوم مهينة: الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت في مجلة "شارلي إيبدو" تدل على ضعف الفرنسيين والغربيين.

وأضاف: لقد استخدموا جميع أدواتهم ضدنا من الإعلام والاستخبارات وقوتهم العسكرية وحتى سفنهم. لتركيع الثورة على ركبتيها، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء.

وتابع نقدي: الآن مثل طفل لا تكفي قوته شخص بالغ، يرمون الزجاج بالحجارة ويهربون. لأن قوتهم الكبيرة اصبحت لدرجة أنهم يرسمون الرسوم الكاريكاتيرية. بالطبع، بفعلهم هذا يزيدون كراهية المسلمين لأنفسهم.

وتوقع العميد نقدي انه ستصبح لديهم نمو سكاني سلبي بسبب الفساد السائد في بلادهم.

وأشار إلى أن شهوتهم أصبحت من النوع الذي لا يرغب فيه أحد في تكوين أسرة. نتيجة لذلك، أصبح نموهم السكاني سلبيًا. إذا لم يستوردوا الأيدي العاملة من آسيا وإفريقيا إلى فرنسا، فسيتم إغلاق مصانعهم ومدارسهم وجامعاتهم، ونتيجة لذلك، سيتعين عليهم تدريجياً تسليم فرنسا لشعوب إفريقيا وآسيا والمغادرة.

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