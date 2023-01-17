امير عبد اللهيان: الرئيس التركي وجه دعوة لنظيره الايراني لزيارة بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان " الى نتائج زيارته الى تركيا، وأكد أنه سيتناول فيها العلاقات بين طهران وانقرة ودعوة الرئيس التركي " رجب طيب اردوغان " لنظيره الايراني آية الله " السيد ابراهيم رئيسي " لزيارة بلاده والتطورات في سوريا وغرب آسيا وجنوب القوقاز.

جاء ذلك في حديث للصحفيين قبيل مغادرته طهران صباح اليوم الثلاثاء متوجها الى انقرة لاجراء محادثات مع نظيره التركي «مولود جاووش اوغلو»، مؤكدا أنه كان من المقرر وحسب برنامج زيارته التوجه الى موسكو الا ان هذه الزيارة تأجلت لبعض الوقت، وسيتوجه الى تركيا.

وتابع قائلا: انه سيتناول خلال زيارته الى انقرة آخر تطورات العلاقات الثنائية حيث أن الرئيس التركي وجه زيارة لنظيره الايراني لزيارة بلاده اذ يتم في هذه الزيارة التنسيق اللازم لهذه الزيارة.

وشدد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني على أنه سوف يتم خلال زيارته هذه دراسة تطورات جنوب القوقاز ومختلف القضايا الاقليمية التي تخص أمن هذه المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد اعلنت امس الاثنين أن "امير عبد اللهيان" سيزور انقرة اليوم الثلاثاء لمناقشة مختلف القضايا، حيث اصدرت هذه الوزارة بيانا أكدت فيه أن الوزيرين الايراني والتركي سيناقشان القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير الخارجية الايراني " حسين امير عبد اللهيان " الى تركيا بعد توليه منصب وزارة الخارجية.

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