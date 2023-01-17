أمير عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية التركية تسير على المسار الصحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين أميرعبد اللهيان للصحافيين لدى وصوله إلى أنقرة، ان متابعة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بالنظر إلى المستوى العالي للعلاقات بين طهران وأنقرة ومختلف القضايا مطروحة على جدول الأعمال.



وأضاف: لحسن الحظ، تسير العلاقات بين البلدين على المسار الصحيح، واليوم يمكننا أن نذكر تركيا كإحدى الدول الجيران التي لديها أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.



وصرح وزير الخارجية الايراني: في الوقت نفسه، يمثل اليوم فرصة للتباحث مع نظيري والسيد أردوغان حول بعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك قضايا غرب آسيا وجنوب القوقاز والقضايا الدولية.

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