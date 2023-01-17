أميرعبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى أنقرة على رأس وفد سياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، قبل ساعات، طهران متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد سياسي.

وسيلتقي اميرعبداللهيان خلال هذه الزيارة نظيره التركي، مولود تشاويش اوغلو ويتباحث معه العلاقات الثنائية واحدث التطورات في الساحة الدولية والاقليمية بما فيها تسوية الازمة السورية.

وقد اعلنت وسائل الاعلام التركية، امس الاثنين، عن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى انقرة ليوم الثلاثاء والتي تحظي باهمية بالغة وانه من المتوقع ان يعقد وزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا اجتماعا ثلاثيا في مسكو حول تسوية الازمة السورية بعد هذه الزيارة.

ويذكر انه كان من المقرر ان يجري اميرعبداللهيان اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ولكنها أعلنت الخارجية الروسية، مساء الامس الاثنين، عن تأجيل هذه المباحثات حتى موعد لاحق بعد اتفاق الطرفين على ذلك.

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