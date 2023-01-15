وزير الخارجية الإيرانية ينهي زيارته لدمشق عائداً إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى طهران بعد زيارة مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية (عليهما السلام) في نهاية زيارته إلى سوريا .

وكان وزير الخارجية الإيرانية، وصل أمس السبت إلى دمشق وتباحث خلال زيارته مع المسؤولين السوريين، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات الإقليمية والدولية.

والتقى أميرعبداللهيان في دمشق عدد من قادة الفصائل الفلسطينية ما يؤشر على تعزيز التلاحم والوحدة بين المحور الداعم لفلسطين.

وفيما سبق قام وزير الخارجية الإيرانية بزيارة إلى لبنان، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب فضلا عن الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والتقى مجموعة من الشخصيات العلمائية والسياسية اللبنانية من مختلف الفئات والأحزاب.

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