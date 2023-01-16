وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا يوم الغد الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، يتوجه يوم الثلاثاء الى تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود جاووش اوغلو.

وكان جاووش اوغلو، قد تحدث في وقت سابق، انه سيلتقي وزير الخارجية الايراني يوم الثلاثاء. وتعتبر هذه الزيارة الثانية لحسين امير عبداللهيان الى تركيا منذ تسلمه حقيبة الخارجية.

وكان امير عبداللهيان قد قام بزيارة رسمية الى لبنان وسوريا قبل ايام. حيث اعرب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، عن ترحيب طهران وارتياحها للمحادثات السورية التركية، داعيا الى تقوية صيغة استانا مع إشراك سوريا، للتركيز على حل سوي اقوى بين سوريا وتركيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وصف وزير الخارجية الايراني تركيا وسوريا بالبلدين المهمين في المنطقة وقال: "ان ايران لديها علاقات مهمة مع كلا البلدين. وعندما علمنا ان هناك احتمال ان تنفذ القوات التركية هجمات عسكرية في شمال سوريا، دخلنا المعادلة من اجل الحيلولة دون حرب او هجوم عسكري جديد، ونحن مسرورون بأن الجهود الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية والمحادثات بين رؤساء ايران وتركيا وسوريا ادت الى ان يحل الحوار محل الحرب. ونحن نؤمن أنه يجب الاهتمام بسيادة الدول ووحدة اراضيها، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية من اجل تحقيق التقارب وحل المشكلات بين سوريا وتركيا".

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