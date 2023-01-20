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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٣٩ ص

باقري كني يلتقي بوزير خارجية النيجر في نيامي

باقري كني يلتقي بوزير خارجية النيجر في نيامي

التقي نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري كني خلال رحلته إلى النيجر مع كبار المسؤولين في هذا البلاد، بما في ذلك وزير الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي باقري كني بوزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، في نيامي.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض آخر تطورات العلاقات والتعاون بين البلدين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي والدولي.

وكان التأكيد على عقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة في النصف الأول من هذا العام أحد الموضوعات التي اتفق عليها الجانبان.

كما التقى باقري بوزراء الداخلية والطاقة والتخطيط ونائب وزير الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والنيجر ورئيس غرفة تجارة النيجر.
/انتهى/
رمز الخبر 1929897

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