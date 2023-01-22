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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٣١ ص

في لقاء مع مستشارة الرئيس السوري؛

أمير عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية السورية إستراتيجية ولها أبعاد مختلفة

أمير عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية السورية إستراتيجية ولها أبعاد مختلفة

وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، خلال لقاء مع مستشارة الرئيس السوري السیدة بثينة شعبان، العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وذات أبعاد مختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر أمير عبداللهيان خلال لقاء مع السيدة بثينة شعبان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا علاقة استراتيجية وذات الأبعاد المختلفة، وبناءً على طلب كبار المسؤولين في البلدين ان العلاقات في طريقها إلى مزيد من التحسين في مجالات مختلفة.

ومن جانب اخر اكدت السيدة بثينة شعبان التي زارت بلدنا على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر الأول للسيدات المؤثرات أن العلاقات بين البلدين خاصة في الأبعاد الثقافية والتعاون في مجال المرأة مميزة جداً.

وأشادت السيدة بثينة شعبان بتقييم إيجابي لانعقاد مؤتمر السيدات المؤثرات في بلادنا، بمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال.

وفي هذا اللقاء، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات بين البلدين في مجال العلاقات الثنائية، تم بحث الأوضاع في المنطقة والتعاون بين دول الجوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1929951

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