الصحة الإيرانية: تسجيل وفاة واحدة و إصابة 112 شخص بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وعبر بيان الوزارة لليوم الأحد، بما يتعلق بآخر إحصائيات فايروس كورونا في إيران، أعلنت الوزارة عن تسجيل 112 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال اليوم المنصرم.

ولفت البيان إلى أن إجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 562 الفا 868 شخصا.

وأشار البيان إلى المتعافين من المرضة، وبلغ عددهم 7 ملايين و337 الفا و64 شخصا، وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 144 الف و 735 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 334 آلاف و73 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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