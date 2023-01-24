الصحة الايرانية: تسجيل 4 وفیات و118 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الايرانية اعلنت انه بناء على معايير تشخيصية نهائية، تم تحديد 118 مصابا جديدًا بـ covid-19 في البلاد خلال الـ24 الماضية، حيث تم نقل 51 منهم إلى المستشفى، وبذلك بلغ العدد الإجمالي لمرضى Covid-19 في البلاد الى 7،563،623.

وتوفي، خلال الـ 24 الماضية، 4 أشخاص من المصابين بكوفيد 19 في البلاد و بذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات من هذا المرض 144 ألفًا و 741 شخصًا.

وتعافى أو خرجوا من المستشفيات حتى الآن 7 ملايين و 337 ألف و 159 مصابا، ويوجد حاليا 224 مصابًا بـ Covid-19 تحت الرعاية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

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