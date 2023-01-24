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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٥٣ م

الصحة الايرانية: تسجيل 4 وفیات و118 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

الصحة الايرانية: تسجيل 4 وفیات و118 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 118 اصابة جديدة بكورونا ووفاة اربعة منهم خلال الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الايرانية اعلنت انه بناء على معايير تشخيصية نهائية، تم تحديد 118 مصابا جديدًا بـ covid-19 في البلاد خلال الـ24 الماضية، حيث تم نقل 51 منهم إلى المستشفى، وبذلك بلغ العدد الإجمالي لمرضى Covid-19 في البلاد الى 7،563،623.

وتوفي، خلال الـ 24 الماضية، 4 أشخاص من المصابين بكوفيد 19 في البلاد و بذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات من هذا المرض 144 ألفًا و 741 شخصًا.

وتعافى أو خرجوا من المستشفيات حتى الآن 7 ملايين و 337 ألف و 159 مصابا، ويوجد حاليا 224 مصابًا بـ Covid-19 تحت الرعاية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

/انتهى/

رمز الخبر 1930051

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