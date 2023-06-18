باقري: إيران لديها برنامج لتطوير العلاقات مع بوركينا فاسو على جدول أعمالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو عيسى بورو يوم السبت مع علي باقري كني في طهران.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر المسؤول البوركينابي إيران دولة ذات حضارة وثقافة تاريخية عظيمة وأكد أن حكومته لديها الإرادة السياسية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأعلن عيسى بورو قرار حكومة بوركينا فاسو لفتح سفارة في طهران.

وفي إشارة إلى زيارات المسؤولين في البلدين، قال باقري كني إن إيران لديها برنامج لتطوير العلاقات مع بوركينا فاسو في جدول أعمالها.

ورحب باقري بإنشاء سفارة لهذا البلد في طهران، واعتبر اللجنة المشتركة للتعاون الشامل آلية مناسبة لمتابعة البرامج المشتركة والقضايا التي تهم البلدين.

ويشار إلى أن عيسى بورو توجه إلى طهران على رأس وفد لبحث سبل تطوير التعاون والتشاور مع سلطات بلادنا.

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