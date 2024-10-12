قاليباف: إيران تدعم قرارات المقاومة والشعب والحكومة اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان مساء اليوم (السبت): عقدت لقاءات مع السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال ، والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب، وأيضاً أجريت مناقشات مفصلة مع رؤساء الكتل السياسية والمجاهدين وممثلي السياسيين،كما قمت بزيارة إلى موقع القصف الأخير في الضاحية، حيث زرت الناس في ذلك المكان.

وأضاف: كانت هناك نقطتان مهمتان في المحادثات؛ أولاً، تم مناقشة كيفية التعامل مع مشاكل الجرحى والمهجرين وأكثر من مليون شخص أصبحوا بلا مأوى نتيجة العدوان والقصف. لقد بحثنا مع الحكومة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوفير ممر جوي إلى بيروت حتى نتمكن من تقديم مساعدة جيدة ودقيقة تحت إشراف الحكومة هنا للتعامل مع مشاكل المتضررين من العدوان.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: في المجال السياسي، الحديث مع الأصدقاء هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم القرار الذي ستتخذه المقاومة والشعب والحكومة اللبنانية.