قاليباف يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في بهارستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل محمد باقر قاليباف قبل دقائق فياتشيسلاف فولودين في مجلس الشورى الاسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أنه حضر رئيس مجلس الدوما الروسي والوفد المرافق له الذي يضم مجموعة من رؤساء لجان مجلس الدوما وعدد من نواب وزراء الداخلية لروسيا في مجالات الطاقة، التجارة والنقل والزراعة، الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية العليا المشتركة للبرلمانين الإيراني والروسي .

وإن مراجعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات التجارية والاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والمعاملات المصرفية بين البلدين هو أهم هدف لعقد هذه اللجنة العليا المشتركة.

ويشار الى انه شارك في هذا الاجتماع وحيد جلال زاده رئيس مفوضية الامن الوطني والسياسة الخارجية، فريدون حسنوند رئيس هيئة الطاقة، محمد رضا رضائي كوجي رئيس هيئة البناء، محمد جواد عسكري رئيس هيئة الزراعة ومحمد رضا بورابراهيمي وابراهيم رضائي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية.

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