عقد اجتماعات إيرانية روسية لتطوير التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى المسؤولون الإيرانيون والروس خلال اللجنة البرلمانية العليا لهاتين الدولتين، المنعقدة حاليًا في مجلس الشورى الإسلامي، مفاوضات صريحة وعملية حول تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمعاملات النقدية والمصرفية.

وتجري هذه المفاوضات في شكل المفوضية البرلمانية العليا لإيران وروسيا، وتركز على القضايا الرئيسية لتطوير التعاون بين البلدين.

وقدم الوفدان الإيراني والروسي مقترحاتهما التنفيذية والتشغيلية لزيادة التعاون في مجال "الطاقة" و "إنشاء السكك الحديدية والطرق على شكل ممر بين الشمال والجنوب في إيران بالتعاون والاستثمار من الجانب الروسي" و "زيادة التجارة في المنتجات الزراعية" و "تسهيل" العلاقات المصرفية والنقدية "بين البلدين. كما تم اتخاذ قرارات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

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