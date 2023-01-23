رئيسي: إيران تتابع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله "فياتشيسلاف فالودين" ، رئيس مجلس الدوما الروسي مساء اليوم الاثنين ، إن العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو تتعزز وتتحسن باستمرار. واضاف إن البلدين تتمتعان بقدرات متنوعة وعديدة في مختلف مجالات التجارة والطاقة والترانزيت والنقل والشحن ويمكن تفعيل التعاون الثنائي في هذه المجالات .

واشار رئيسي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع التنفيذ الكامل للاتفاقيات مع روسيا، مضيفًا: إن قدرات الجانبين يمكن أن تكمل بعضها البعض ، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تحقيق منافع إقليمية بالإضافة إلى تأمين مصالح البلدين. .

وبدوره اعتبر، رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فالودين، أن مواقف آية الله رئيسي بشأن تعزيز العلاقات الإقليمية والجوار تسهل توسيع التعاون بين البلدين ، وقال ان : "الاتحاد الروسي لديه أيضا نفس النهج والرأي حول النهوض بمستوى التفاعلات مع جمهورية إيران الإسلامية ويستند جدول أعمالنا إلى إرادة رئيسي البلدين في محاولة تطوير التعاون بشكل مستمر".

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