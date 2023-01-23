رئيس الوزراء الكويتي يعلن رسميا تقديم استقالة الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أعلنت أن "رئيس وزراء الكويت قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح"، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن "الحكومة الكويتية قدمت استقالتها للقيادة السياسية، وذلك بعد خلافات مع البرلمان".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن "الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

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