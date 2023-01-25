أمير عبداللهيان: إيران تعلن استعدادها لعقد اجتماع وزراء خارجية سيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية الايراني خلال لقائه مع الأمين العام لمؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا، ان بالنسبة للجمهورية الإسلامية الايرانية مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في أسيا لديه اهمية خاصة وحضور الرئيس الايراني في قمة أستانا ودعم موافقات منظمة SICA تشير إلى نمو التعاون.

وأعلن وزير خارجية بلادنا عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي هذا الاجتماع، أكد الأمين العام لـ SICA على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي أحد الأعضاء المهمين في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا ولديها مشاركة بناءة في عمليات صنع القرار بالمنظمة، وذكر أن الأمانة العامة لمنظمة "سيكا" عرضت استضافة اجتماع وزراء الخارجية في طهران، وتقيّمه على أنه مهم وتدعم هذا الموضوع بنظرة إيجابية.

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