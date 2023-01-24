أمير عبد اللهيان يلتقي الامين العام لمجموعة الدول الإسلامية النامية في طشقند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى اليوم الثلاثاء بمدينة طشقند الاوزبكية، الامين العام لـمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" (دي 8)، "ايساكا عبدالقادر امام"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على امتداد زيارة "امير عبداللهيان" الحالية، لجمهورية اوزبكستان التي تستضيف اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي (ايكو).

علما ان اجتماع وزراء خارجية "ايكو"، ينعقد سنويا باستضافة احدى الدول الاعضاء بما فيها : اذربيجان وقرغيزيا وكازاخستان وتركيا وباكستان وايران واوزبكستان.

وكان وزير الخارجية الايراني، وصل امس الاثنين الى العاصمة الاوزبكية طشقند بهدف المشاركة في هذا الاجتماع.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي 10 دول هي: إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان.

وتسعى المنظمة لتحسين ظروف التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء وتعمل على إزالة الحواجز التجارية تدريجيا في هذه المنطقة والهدف الآخر لمنظمة هو إعداد برنامج مشترك لتنمية الموارد البشرية في هذه البلدان العشرة.

وتعمل منظمة ايكو على التسريع في وتائر برنامج تطوير النقل والاتصالات، وفي مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة والإنتاج والنمو الاقتصادي والتعاون والشراكة وبناء قدرات البرامج التعليمية.

وتتخذ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي، من عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران، مقرا دائما لها.

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