أمير عبداللهيان: نهج المقاومة في جنين بات مستقراً ولايمكن تصور تراجعه

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كتب حسين أميرعبد اللهيان على صفحته الشخصية عبر موقع "تويتر": ان نهج المقاومة في جنين بات مستقراً ولايمكن تصور تراجعه.

وأكد وزير الخارجية الايراني ان الهجوم الهمجي والمذبحة الذي شنته القوات الاحتلال يوم امس في مخيم جنين يتطلب تحركًا فوريًا من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد المجرمين.

واستشهد، فجر يوم الخميس، تسعة شهداء وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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