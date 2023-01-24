أمير عبد اللهيان يجدد تأكيده على دعم إيران لوحدة الأراضي الأذربيجانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى مساء الثلاثاء مع نظيره الاذربيجاني، جيحون بايراموف، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة اكو للتعاون الاقتصادي الذي تستضيفه طاشقند، حيث أشار الى مكانة جمهورية اذربيجان واولويتها في مجال دول الجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان تطورات جنوب القوقاز، وتحرير الاراضي المحتلة لجمهورية اذربيجان واتفاقية وقف اطلاق النار المرتبطة بها، فتحت نافذة وفرصا جديدة للاستقرار والتقارب في المنطقة.

ولفت: "ان الحفاظ على وحدة اراضي دول المنطقة امر مهم بالنسبة لنا، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت وستبقى تدعم وحدة اراضي جمهورية اذربيجان".

وأكد ان هناك العديد من الطاقات والفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، معربا عن امله بتنمية العلاقات التجارية بين ايران وجمهورية اذربيجان من خلال تدين خطة ملموسة وتوفر الارادة الجادة.

ونوه امير عبداللهيان الى ان السلام والاستقرار في القوقاز، يوفر فرصا افضل لتعزيز ممر الشمال – الجنوب وتنمية التجارة في المنطقة، وقال: نحن نرغب ومستعدون لاستخدام طاقاتنا التقنية والهندسية للمشاركة في مشاريع جمهورية اذربيجان بما فيها في المناطق المحررة.

ومن جانبه، قال وزير خارجية جمهورية اذربيجان خلال اللقاء: ان العلاقات الودية بين البلدين تحظى بأهمية كبرى، وفي هذا الاطار فإن تبادل اللقاءات كان ومازال مؤثرا، داعيا الى تسريع هذه اللقاءات في السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف: "ان النقل والشحن الثلاثي بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان يشكل اطارا جيدا لتنمية التعاون الاقليمي. كما ان المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين تساعد بشكل مؤثر في تطوير العلاقات اكثر فأكثر".

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