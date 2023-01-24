عبد اللهيان يلتقي نظيره الطاجيكستاني في العاصمة الاوزبكية طشقند

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية، حسين امير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الاوزبكية طشقند، نظيره الطاجيكستاني، سراج الدين مهرالدين، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) باستضافة اوزبكستان.

وينعقد اجتماع وزراء خارجية "ايكو"، سنويا باستضافة احدى الدول الاعضاء بما فيها : اذربيجان وقرغيزيا وكازاخستان وتركيا وباكستان وايران واوزبكستان.

وكان وزير الخارجية الايراني، وصل امس الاثنين الى العاصمة الاوزبكية طشقند بهدف المشاركة في هذا الاجتماع.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي 10 دول هي: إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان.

وتسعى المنظمة لتحسين ظروف التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء وتعمل على إزالة الحواجز التجارية تدريجيا في هذه المنطقة والهدف الآخر لمنظمة هو إعداد برنامج مشترك لتنمية الموارد البشرية في هذه البلدان العشرة.

وتعمل منظمة ايكو على التسريع في وتائر برنامج تطوير النقل والاتصالات، وفي مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة والإنتاج والنمو الاقتصادي والتعاون والشراكة وبناء قدرات البرامج التعليمية.

ولايخفى ان مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي، يقع في العاصمة طهران.

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