الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة اشتباكات جنين الى 9 شهداء وعشرات الجرحى

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الصحة الفلسطينية، أشارت في بيانها الصادر بهذ الشان، الى استشهاد الشاب الفلسطيني "صائب عصام محمود ازريقي" ( 24 سنة)، والسيدة "ماجدة عبيد"، وثمانية آخرين، فيما أصيب 16 فلسطينيا من اهالي المخيم، بينهم 4 في حالة حرجة؛ حسب وكالة فلسطين اليوم للانباء.

وكانت مصادر أمنية فلسطينية، اعلنت عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة؛ موضحة أن هذه الاشتباكات جاءت في أعقاب اكتشاف المقاومة لقوات صهيونية خاصة، تسللت الى مخيم جنين حيث أمطرها المجاهدون بصليات كثيفة من الرصاص.

واضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم جنين، في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة داخل المخيم وعلى أكثر من محور.

من جانبها، قررت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

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