حماس تُهدد بسيف قدس جديدة إثر تصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

وأفدت وكالة مهر للأنباء، أن القانوع قال في تصريح صحفي، إن اشتباكات جنين المستمرة وتصدي المقاومين للقوات الخاصة فيها ومواجهات أمس في سلوان والطور دليل على تصاعد ثورة شعبنا التي لن تتوقف إلا بردع الاحتلال ووقف جرائمه وكنسه على أرضنا.

وتابع المسؤول الفلسطيني، ان محاولات الاحتلال قتل الروح المعنوية لدى شعبنا وكسر إرادته بممارسة سياسة القتل والهدم والاعتقال لن تنجح ولن تحقق أمنًا لجيشه ومستوطنيه.

واقتحمت قوات "اليمام" الخاصة وحرس الحدود وماجلان مخيم جنين، لاعتقال عدد من الفلسطينيين، إلا أن المقاومة تصدت لهذا الاقتحام بتبادل كثيف لإطلاق النار، عقب اكتشاف القوات الخاصة المقتحمة للمخيم بعد تخفيها داخل شاحنة ألبان.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام استهداف الثلاجة التي قامت بإنزال القوات الخاصة في ساحة مخيم جنين، بعبوات شديدة الانفجار، إضافة إلى إطلاق نار بشكل مباشر بعد محاصرتها.

وأكدت كتيبة جنين أنها تمكنت أيضاً من استهداف قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، لافتة إلى وجود إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

كما أسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

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