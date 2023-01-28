إصابة صهاینة بجروح خطرة بإطلاق نار جديد في القدس +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّدت مصادر صحفیة، إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطرة بإطلاق نار في القدس، مشيراً إلى أن مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال تهرع إلى المكان في الأثناء.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إن "إصابة الجريحين الإسرائيليين تعدّ خطرة"، وأن "واحداً منهما فاقد للوعي".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو قيل إنه من مكان عملية إطلاق النار في سلوان في القدس المحتلة.

وتحدّث مصادر صحفیه عن "صدمة في إسرائيل بعد إصابة إسرائيليين بجروح خطرة في عملية إطلاق نار جديدة في القدس"، وأكّد "استمرار العمليات الفدائية في القدس برغم الانتشار الأمني الكبير لقوات الاحتلال".

وأشاروا إلى أن "60% من جيش الاحتلال الاسرائيلي ينتشر في الضفة الغربية".

وبعد العملية، رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الإشكالية في هذه الهجمات أن لا عنوان للتوجه إليه فالمنفذ هو منفرد يملك السلاح ويختار الوقت الذي يريده".

يشار إلى أن عملية سلوان في القدس المحتلة أتت بعد ساعات قليلة على عملية القدس حيث أعلنت شرطة الاحتلال أمس الجمعة وقوع 8 قتلى، بالإضافة إلى 12 جرحى في القدس المحتلة.

المصدر: المیادین

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