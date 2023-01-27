کنعاني: طهران تتابع الهجوم على السفارة الأذربيجانية بحساسية عالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجوم المسلح على مدخل سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، والذي أدى إلى مقتل شخص واحد، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة هذا الدبلوماسي الاذربيجاني للشعب والحكومة، مضيفا انه تدخلت الشرطة والقوات الأمنية على الفور واعتقلت الجاني وحاليا هو يخضع للتحقيق.

وقال: بأمر خاص من السلطات السياسية والأمنية في البلاد، يجري التحقيق في الموضوع الذي يحظى بأولوية عالية وحساسية عالية للوقوف على أبعاد هذا العمل ودوافع المعتدي.

وقال كنعاني: إن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الإجراء، لذلك بالنظر إلى الوصول الفوري لجهات السياسية والأمنية فمن المستحسن أن تتجنب وسائل الإعلام النشر غير الموثوق به من الأخبار والتكهنات في هذا الصدد.

وقال كنعاني: سيتم نشر المزيد من المعلومات التفصيلية في هذا الشأن بعد استكمال التحقيق.

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