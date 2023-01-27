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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٠:٠٢ م

نيكزاد: حادثة سفارة أذربيجان ليست أمنية أو إرهابية أو سياسية بأي شكل من الأشكال

نيكزاد: حادثة سفارة أذربيجان ليست أمنية أو إرهابية أو سياسية بأي شكل من الأشكال

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية في اتصال هاتفي مع السكرتير الأول لسفارة أذربيجان في إيران تاریل اسماعیل اوف، حادثة اليوم ليست أمنية أو إرهابية أو سياسية بأي شكل من الأشكال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد خلال اتصال هاتفي مع السكرتير الأول لسفارة جمهورية أذربيجان في إيران تاريل اسماعيل اوف، عن تعازيه في الحادث الذي وقع صباح اليوم في سفارة جمهورية أذربيجان بطهران.

وأعرب نیکزاد عن التعازي نيابة عن مجلس الشورى الإسلامي ومجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية إلى حكومة وشعب جمهورية أذربيجان.

وتابع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية والأذربيجانية ان هذا الحادث ليس أمنيًا أو إرهابيًا أو سياسيًا بأي شكل من الأشكال، وحدث بسبب العداء الشخصي للمهاجم لان المهاجم كان يتنقل من وإلى السفارة باستمرار لمتابعة وضع زوجته.

وصرح نيكزاد أنه سيتابع هذه القضية حتى الوصول إلى النتيجة، وقال: إن المعتدي على سفارة جمهورية أذربيجان سيحاكم ويعاقب بالتأكيد.

/انتهى/

رمز الخبر 1930125

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