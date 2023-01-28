 سفير أذربيجان لدى طهران يشيد بجهود وزير خارجية إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي علي زاده في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد أمير عبد اللهيان في مستشفى شهداء تجريش، إلى أنه لا يوجد في تاريخ العلاقات بين البلدين مثل هذه الحوادث، مضيفا: أعلم أن المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية الإيرانية يتابعون هذا الموضوع.

وأضاف: نحن نعتبر هذا الهجوم عملا إرهابيا ونتوقع أن تقوم الجمهورية الإسلامية الايرانية بالتحقيق وتقديم تقاريرها الأمنية والقضائية إلى الجانب الأذربيجاني.

وقال السيد علي زاده: نحن ننتظر عرض أسباب هذا الحادث الإرهابي.

وأشار إلى أنه تم علاج أحد الجرحى وسيتم نقل الثاني إلى الجناح بعد العملية، معربًا عن أمله في أن يتعافى ضحايا الهجوم في سفارة جمهورية أذربيجان بجهود الأطباء.

/انتهى/