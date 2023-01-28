وزير الداخلية الایراني: الدافع وراء الهجوم على سفارة باكو في طهران كان شخصيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار احمد وحيدي خلال تصريحات صحفي على هامش اجتماع مدراء محافظة طهران، إلى حادثة اطلاق النار في سفارة جمهورية أذربيجان، صباح امس الجمعة، والتى أدت إلى مقتل دبلوماسي اذربيجاني، قائلا: "بناءً على التقارير التي وصلت إلينا حتى الآن، وكذلك اعترافات المهاجم، فإن هذا الحادث كان حادث شخصي تمامًا ويجب التعامل معه وفقا لذلك".

وكما أعرب وزير الداخلية عن أسفه لهذا الحادث وقدم تعازيه لأسرة مواطن جمهورية أذربيجان الذي فقد حياته اثره.

وفي جانب اخر من حديثه، تطرق وحيدي إلى أوضاع الأجانب في محافظة طهران، وقال: "بعض هؤلاء الأشخاص ليس لديهم تصاريح، فإذن نعتبر هؤلاء والذين لم يشاركوا في خطة التعداد الخاصة بوزارة الداخلية كاشخصاص غير مصرح بهم ولا يسمح باستخدامهم في اي مجال حتى يحصلوا على أوراق ثبوتية".

وفيما يتعلق بالسكان المهاجرين إلى محافظة طهران، أكد وحيدي أن حجم الهجرة إلى طهران هو قضية خطيرة يجب التخطيط لها بشكل شامل، معتبرا الهجرة العكسية والاهتمام بالقرى والمدن الصغيرة حلا رئيسيا للتعامل معها.

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