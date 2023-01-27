أمير عبد اللهيان: يجب ألا نسمح لحادثة سفارة أذربيجان بالتأثير سلباً على العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير خارجية بلادنا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيرموف حادث الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران.

وأعرب وزير خارجية بلادنا، عن تعازيه وأسفه في هذا الصدد، الذي أدى إلى وفاة دبلوماسي وإصابة اثنين آخرين من موظفي هذه السفارة، للحكومة والشعب واسر الضحايا .

وشدد أمير عبد اللهيان، في معرض إدانته لهذا الحادث، على أنه لا ينبغي أن نسمح لهذه الحادثة بأن يكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.

واقترح وزير خارجية بلادنا أنه من أجل توضيح الأبعاد المختلفة للحادث، يجب على المؤسسات الأمنية في البلدين متابعة القضية والتحقيق فيها بالتعاون الوثيق فيما بينها.

كما نقل أمير عبد اللهيان في هذه المكالمة تعازي رئيس بلادنا وتعازيه إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والحكومة والشعب وخاصة أسر ضحايا الحادث.

ومن جانب اخر رحب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، أثناء شكره لرئيس ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية على التعبير عن تعاطفه وتعازيه خلال هذا الحادث الماساوي، واقتراح وزير خارجية بلادنا للتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية في البلدين لتوضيح أبعاد الحادث.

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