الشرطة الايرانية: لا داعي للقلق فيما يتعلق بأمن الأماكن الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مهدي حاجيان إلى حادثة اطلاق النار المرة والمؤسقة في سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، صباح امس الجمعة، والتي أدت للأسف إلى مقتل دبلوماسي اذربيجاني، معربا عن تعازيه لعائلة هذا الدبلوماسي وحكومة جمهورية أذربيجان وشعبها.

وأوضح ان قيادة قوى الأمن الداخلي لطهران، حضرت مكان الحادث فور علمها بهذا الحادث المرير والمؤسف، وبعد اعتقال المهاجم بدأت التحقيقات الاولية للإجراءات القانونية، مضيفا: "التحقيقات الأولية وكذلك الإفادات الصريحة للمتهم تشير إلى دوافعه الشخصية في ارتكاب هذه الجريمة، ومن الواضح أن التحقيقات الأمنية والقضائية ما زالت جارية".

وفي إشارة إلى أمن الأماكن الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، قال حاجيان: "ان الشرطة تتعبر توفير الظروف الآمنة للبعثات الدبلوماسية للسفارات والبعثات القنصلية والدولية المقيمة في ايران من واجباتها الاساسية ولن تألو جهدا في سبيل ذلك".

واكد المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الايراني على عدم وجود أي قلق بشأن أمن الأماكن الدبلوماسية والأنشطة الآمنة للدبلوماسيين الأجانب، معربا عن أسفه لهذا الحادث المفاجئ مرة اخرى.

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