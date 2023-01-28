وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فؤاد حسين خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية المغربي، إن "زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الى بغداد تاريخية، وتأتي بعد قرابة مرور أكثر من ربع قرن"، مؤكدا: "سنؤسس لعلاقات قوية ومتينة بين العراق والمغرب".

وأضاف، أن "مباحثات عديدة جرت حول مجموعة مواضيع، وتم التأكيد على خلق الاليات الضرورية لتأسيس هذه العلاقة الانية والمستقبلية بين الطرفين"، مبينا أن "المغرب تلعب دورا مهما في الساحة السياسة".

وبين الوزير: "هناك حوالي 40 اتفاقاً بين البلدين، ولكن هذه الاتفاقات تعود الى مدة زمنية قديمة وجرى التباحث حول خلق الية قانونية لدراسة هذه التفاهمات بشكل يلائم مع وضع البلدين"، مشيرا الى أن "السفارة المغربية في العاصمة بغداد تم إعادة افتتاحها مرة أخرى".

وأكد وزير الخارجية، على "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومن المهم بناء العلاقات مع المملكة"، لافتا الى أن "الزيارة تأتي من باب فتح ابواب العلاقات مع دول الافريقية".

وأوضح فؤاد حسين: "تحدثنا عن خلق الية لجمع رجال الاعمال والمستثمرين وتأسيس منتدى لرجال الاعمال من البلدين لكي يكون هناك علاقات تجارية على مستوى رجال الاعمال بالإضافة للمستوى الحكومي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن "زيارتنا الى العراق تاريخية لأنها ستشهد إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد، وهذا ما يؤكد قوة العلاقات بين العراق والمغرب".

وبين، أن "هذه الزيارة تعكس روية الملك في تعزيز العلاقات بين البلدين"، مبينا أن "المغرب سيظل داعماً لخيارات الشعب العراقي".

وأشار الى أن "زيارتنا هذه نريدها ان تكون منطلقاً حقيقياً للتعاون في كافة المجالات بين البلدين"، مثمنا "المواقف الداعم من قبل العراق والداعم لوحدة الأراضي الترابية المغربية وهذا يحظى بتقدير الملك والشعب المغربي".

وأضاف بوريطة: "من المنتظر ان يتم خلال هذا العام ان تعقد اجتماعات ونقاشات مستمرة لضمان تطبيق الاتفاقيات التعاونية بين الطرفين؛ لضمان تحقيق تعاون اقتصادي عالي المستوى كما في الدبلوماسية والسياسية".

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