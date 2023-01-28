للیوم الثالث على التوالي... لا وفیات جدیدة بفیروس کورونا في ایران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، ان مرکز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة في ایران، أعلن انه بناءً على الاحصائیات الجدیدة خلال الساعات الـ24 الماضیة، تم تسجیل 123 اصابة جدیدة بکورونا فی البلاد، حیث تم نقل 74 منهم إلى المستشفى.

وأضاف المرکز انه بذلک بلغ العدد الإجمالی لمرضى Covid-19 فی البلاد 7 ملایین و 564 ألف و 46 شخصا.

وحسب هذا التقریر، انه لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضیة، أي وفاة جدیدة بسب الاصابة بـCovid-19 فی البلاد، وظل العدد الإجمالی للوفیات اثر هذا المرض عند 144.744.

ولحسن الحظ، تعافى أو خرج من المستشفیات 7 ملایین و 377 ألفا و 379 مصابا بکورونا حتى الآن، ویخضع 218 مصابا تحت العنایة بوحدات العنایة المرکزة بالمستشفیات.

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