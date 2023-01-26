الصحة الإيرانية: تسجيل 97 اصابة ولا وجود لوفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوزارة أشارت في تقريرها الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 563 الفا و 825 اشخاص.

وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و337 الفا و268 اشخاص؛ لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 360 الفا و742 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، انه في ضوء الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة للفيروس المتحور اوميكرون داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك استخدام الكمامات داخل الاماكن العامة واخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، من اجل احتواء هذا المرض.

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