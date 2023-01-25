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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:٥٨ م

تسجیل 105 اصابة جديدة ووفاة 3 مصابين بكورونا خلال ساعات الـ24 الماضية

تسجیل 105 اصابة جديدة ووفاة 3 مصابين بكورونا خلال ساعات الـ24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 105 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 من المصابين في البلاد خلال يوم واحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الصحة الايرانية بناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تسجيل 105 حالة جديدة من الاصابات بـ covid-19 في البلاد، حيث تم نقل 29 منهم إلى المستشفى. وبذلك بلغ العدد الإجمالي لمرضى Covid-19 في البلاد 7،563،728 اصابة.

وكذلك توفي 3 أشخاص من مرضى المصابين بـCovid-19 في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات اثر هذا المرض 144.744.

وحتى الآن، تعافى أو خرج من المستشفيات 7 ملايين و337 ألف و 205 من المصابين و يرقد 221 مريضًا مصابًا بـ Covid-19 تحت الرعاية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

/انتهى/

رمز الخبر 1930076

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