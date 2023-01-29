اعتقال 7 متهمين لتورطهم بزرع عبوة ناسفة في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن کاظم موسوی المدعي العام في محافظة فارس انه في الرابع من تشرين الثاني من العام الجاري وبالتزامن مع العمل الإرهابي في مرقد شاهجراغ، اكتشفت القوى الامنية عبوة ناسفة في جادة شريعتي (معالي آباد) في شيراز وقاموا بتفكيكها.

واضاف السيد موسوي في تصريحات له اليوم الاحد انه وبعد التحقيق الأولي، تم اعتقال 7 متهمين اخرين في هذه القضية لتورطهم في هذا العمل المناهض للأمن . الاتهامات الموجهة لجميع المتهمين في القضية التجمهر والتواطؤ بهدف العمل ضد أمن البلاد.

واوضح انه تم إطلاق سراح 4 من هؤلاء المتهمين بكفالة و 3 آخرين مازالوا رهن الاعتقال.

وكانت وسائل إعلام مناوئة للنظام، بالإضافة إلى الدعاية الكثيرة لهذه القضية، ادعت أن المتهمين معرضون لخطر الإعدام وأن اتهاماتهم كانت الحرابة والافساد في الارض .

يذكر أن إرهابياً مسلحا قام، مساء الأربعاء 26 اكتوبر، بمهاجمة المصلين في مرقد السيد شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز، مما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 30 آخرين.

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