قوات حرس الثورة تضبط كميات كبيرة من الاسلحة في الحدود الجنوبية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن العلاقات العامة للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية أوضح العميد أحمد خادم سيد الشهداء تماشيا مع حماية حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية ومحاربة تهريب الأسلحة عند نقطة الصفر الحدودية، قامت القوات الامنية الايرانية في مقر كربلاء الإقليمي ومقر أبو الفضل (ع) خلال إجراءات مشتركة، بما في ذلك الاستخبارات العملياتية ومراقبة المعابر والطرق، تحديد قافلة تهريب الأسلحة والقبض عليها.

وأضاف: إن مقر كربلاء الإقليمي، الذي يسيطر على مدار الساعة على المعابر الحدودية في جنوب غرب البلاد، تمكن من اكتشاف كمية كبيرة من أسلحة الحرب في وضع جوي صعب للغاية.

وقال العميد خادم سيد الشهداء: تم رفع دعوى قضائية بهذا الشأن، وسيتم عرض الاسلحة المحجوزة والموقوفين على القضاء.

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