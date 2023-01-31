وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن كوريا الجنوبية بجميع الوسائل المتاحة!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، في العاصمة سيئول، اليوم الثلاثاء، بثته وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وأنها ستستخدم جميع وسائل الردع العسكرية المتاحة لديها، من أسلحة تقليدية، ونووية، وصاروخية، لتحقيق ذلك.

وادعى بأن كوريا الشمالية تعمدت تنفيذ عدد كبير من الاستفزازات خلال العام 2022، مؤكدا إدانة واشنطن وسيئول لجميع "الأعمال العدائية والخطيرة لبيونغ يانغ، التي تضعضع الاستقرار في المنطقة".

وأشار أوستن إلى أن الفرقة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، تعتبر واحدة من أكبر الفرق الأمريكية في دول الحلفاء، بعدد جنود فاق الـ 28 ألفا، مشيرا إلى أن ذلك دليل على التزام واشنطن بالحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونوه أوستن، بأن التهديدات الكورية الشمالية، دفعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تعزيز شراكتهما الثنائية في مجال الدفاع، بهدف الاستجابة السريعة لأية تهديدات محتملة.

يذكر أن لويد أوسن وصل جمهورية كوريا الجنوبية، أمس الاثنين.

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