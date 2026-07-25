نائب رئيس الجمهورية: يمكن تحويل علاقات إيران وأرمينيا إلى نموذج يُحتذى به لدول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن خلال هذا اللقاء الذي عقد اليوم السبت أعرب رئيس منظمة التخطيط والموازنة عن تقديره لحضور "نيكول باشينيان"، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، في مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد الامام السيد اية الله علي الخامنئي (قدس سره)، كما شكر مواقف أرمينيا خلال فترة الحرب المفروضة الثالثة.

وأشار "بورمحمدي"، إلى المباحثات التي جرت بين الجانبين خلال زيارته الأخيرة إلى أرمينيا، قائلا أنه من الضروري متابعة محاور المحادثات، التي تشمل تطوير العلاقات التجارية، وتطوير معبر نوردوز، وبناء الجسر الثاني، وحل مشكلة الرسوم الجمركية على الطرق، والإسراع في استكمال خط نقل الكهرباء الثالث، ضمن برنامج منسق من قبل الطرفين، والعمل على إنجازها.

وأضاف مساعد رئیس الجمهوریة، أنه عندما يُكلف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظمة التخطيط والموازنة برئاسة اللجنة المشتركة بين إيران وأرمينيا، فإن ذلك إنما يدل على المكانة التي تحتلها أرمينيا وعلاقاتها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد رئيس منظمة التخطيط والموازنة على أنه، بالنظر إلى مكانة المنظمة ودورها الرقابي، يمكن للجانب الأرميني والسفير المحترم طرح القضايا والعقبات التي تواجه التعاون في أي وقت يحتاجان إليه، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وواصل "بورمحمدي" كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، بما يعزز العلاقات والتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى العلاقات الودية بين طهران ويريفان، كما واعتبر أرمينيا واحدة من جيران إيران المهمين، ومؤكداً أن هناك قدرات ومجالات مناسبة لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أعرب "دافيت خوداتيان"، وزير إدارة الأراضي والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا، خلال هذا اللقاء، عن رضاه عن مستوى التقدم المحرز في المشاريع المشتركة بين البلدين، وقال إن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كما طرح الوزير الأرميني مقترحات تهدف إلى تسريع وتسهيل تنفيذ مشروع خط نقل الكهرباء الثالث من أرمينيا إلى إيران.