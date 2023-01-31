وزير العمل الإيراني: حصة الجمهورية الاسلامية من اسواق الدول الافريقية تبلغ نحو مليار دولار سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، سيد صولت مرتضوي، خلال المؤتمر الدولي الاول بعنوان "تطوير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين وزارة العمل الايرانية مع القارة الافريقية"، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي، ان حصة الجمهورية الاسلامية من اسواق الدول الافريقية، تبلغ نحو مليار دولار سنويا؛ واكد على ضرورة تعزيز البنى التحتية اللازمة وايجاد الفرص من اجل زيادة هذا الحجم.

ونوه وزير العمل، الى وجود قاسم مشترك اساسي بين ايران ودول افريقيا، الا وهو "الاستمرار في مواقفها المستقلة والسيادية لدى المحافل الدولية".

واضاف، ان القارة الافريقية تزخر بالفرص التي تحفز الحكومة الايرانية على وضع ستراتيجية خاصة لترسيخ تعاون ذي اوجه عديدة مع هذه البلدان.

واعتبر مرتضوي، ان حصة ايران من الاسواق الافريقية التي تضم مليارا و400 مليون نسمة، ضئيلة؛ موضحا بان حجم التجارة المشتركة من اسواق الدول الاوروبية يبلغ الف مليار دولار سنويا ومن هذا الكم لا تزيد حصة ايران عن المليار دولار فقط؛ وبما يلزم اتخاذ اجراءات بنيوية مناسبة تسهم في رفع هذا المستوى.

من جانب اخر، اكد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، على ان القارة الافريقية تمتلك طاقات مناسبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يشمل قطاعات الصناعة والانتاج البتروكيمياوي والنقل البحري.

ولفت "صفري" خلال تصريحه في هذا المؤتمر الافتراضي، الى ان القارة الافريقية سيكون لها دور فاعل للغاية في الاقتصاد العالمي؛ داعيا وزارة العمل الى وضع خطة لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي مع الدول الافريقية، وبالتالي زيادة عائدات النقد الاجنبي في البلاد.

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