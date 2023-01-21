جلال زاده: سنقدم خطة عاجلة ردا على الاجراء الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح وحيد جلال زاده في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم السبت، تفاصيل الجلسة الاستثنائية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم، مضيفا: "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عقدت اليوم جلسة استثنائية بحضور الاعضاء وبعض الممثلون في البرلمان".

وأوضح: "انه أصدر البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، بيانًا اقترح فيه أن يندرج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ليصوت عليه البرلمان الأوروبي. على الرغم من أن هذا البيان غير ملزم وليس قانونًيا، إلا أننا نعتبره عملًا سياسيًا تدخليًا."

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: "في سياق ردنا على هذا الاجراء الاوروبي، اقترح عدد من النواب أن نضيف بندا إلى قانون الذي اعتبر القوات الامريكية في المنطقة ضمن قائمة الارهاب الايراني قبل عدة سنوات، وكذلك قد أعدت لجنة الأمن القومي في مجلس النواب مقترحاً ايضا، لذا فإن هذه المقترحات قيد الدراسة حالياً حتى نتمكن إن شاء الله من تسليمها على شكل بيان أو خطة عاجلة وتصويتها في البرلمان غدا".

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