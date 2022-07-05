السفير الإيراني يلتقي الحلبوسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عبر خلال لقائه، السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، عن أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بياناً له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، سفيرَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له"، وان رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء، أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي عبر عن أمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة".

وأشار البيان الى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة.

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