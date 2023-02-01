الخارجية الإيرانية تصف الاعتداء على الأسيرات في سجن "الدامون" أمر مقيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كنعاني في تغريدة نشرت باللغة الإنجليزية مساء الثلاثاء: ان الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" التابع للكيان الصهيوني أمر مقيت.

وأضاف: بحسب الادعياء في أوروبا وأمريكا، هل ان حقوق الإنسان وحقوق المرأة - التي يطلقون شعاراتها - تشمل ايضا النساء الفلسطينيات الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي الرهيبة !؟.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إدارة السجن اعتدت بالضرب على عدد من الأسيرات، ورشت غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على عزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، بعد الاعتداء عليها، حيث حولت إدارة السجن، غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات. وأضافت أن الأسيرات رفضن إجراءات إدارة السجن، وأقدمن على حرق الغرف كإجراء احتجاجيّ، فيما واجهتهن وحدات القمع برش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، والاعتداء بالضرب على عدد منهن.

وبينت أن هناك حالة توتر في كل السجون وسيكون اليوم خطوات تصعيدية في كل السجون للرد على ما يحدث عند الأسيرات.

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