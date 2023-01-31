المتحدث باسم حرکة حماس: اعتداء الاحتلال على الأسيرات يسرع الأمور للوصول لمرحلة الانفجار الكبير

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن اعتداء الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون تصعيد جديد ضد الحركة الأسيرة، ويسرع الأمور للوصول لمرحلة الانفجار الكبير. وحذر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، من أن استمرار العدوان على الأسرى سيشكل صاعق تفجير للأوضاع، مشددًا على أن المعركة لن تبقى داخل السجون فقط.

وأوضح أن الاحتلال يقوم بخطوات انتقامية من الأسرى، نتيجة فشله في كسر إرادتهم، ونتيجة لحالة التخبط التي تعيشها المؤسسة الأمنية الصهيونية خاصة بعد عملية القدس البطولية.

وأكد أن الهجمة على الأسيرات ستفشل كما فشلت سابقتها في كسر إرادة الأسرى، مطالبًا الكل الفلسطيني بتصعيد حقيقي لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال. وقالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، إن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن منذ صباح اليوم ، لهجمة وحشية من قبل قوات القمع الصهيونية.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إدارة السجن اعتدت بالضرب على عدد من الأسيرات، ورشت غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على عزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، بعد الاعتداء عليها، حيث حولت إدارة السجن، غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات. وأضافت أن الأسيرات رفضن إجراءات إدارة السجن، وأقدمن على حرق الغرف كإجراء احتجاجيّ، فيما واجهتهن وحدات القمع برش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، والاعتداء بالضرب على عدد منهن.

وبينت أن هناك حالة توتر في كل السجون وسيكون اليوم خطوات تصعيدية في كل السجون للرد على ما يحدث عند الأسيرات.

المصدر: شهاب

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