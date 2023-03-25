كنعاني ينتقد صمت اوروبا تجاه قمع المتظاهرين بفرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اته انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" صمت وزيرات والنساء في إوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا،سائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟..

وقال كنعاني اليوم السبت في تغريدة على تويتر: مع تزايد أعمال القمع العنيف للمتظاهرين وخاصة النساء من قبل قوات الشرطة الفرنسية، لايزال هذا السؤال يطرح نفسه: فأين الوزيرات والنسویات في أوروبا وكندا وأستراليا، ولماذا لا توجد أخبار عن حفل الموسيقى الجماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟.

/انتهى/