كنعاني: علی المجتمع الدولي مساءلة استرالیا حول موت اللاجئين والسكان الاصليين المستمر في السجون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى وفات اللاجئین في استراليا و 500 من السكان الاصليين الاستراليين في السجون الاسترالية بشکل مستمر والذي يمكن ان يكون مجرد قمة لجبل الجليد، متسائلا "هل يبادر المجتمع الدولي الى مساءلة كانبيرا؟".

وكتب كنعاني في تغريدة له على تويتر: ان الموت المستمر للاجئين والسكان الاصليين في السجون الاسترالية يمكن ان يكون مجرد قمة لجبل جليد انتهاك حقوق الانسان هناك، فهل يبادر المجتمع الدولي الى مساءلة كانبيرا؟ انها المعايير المزدوجة!.

وكان كنعاني قد رد ايضا قبل فترة وجيزة على الحظر الاسترالي ضد ايران قائلا: ان الخطوة الاسترالية تأتي في وقت تتنتهك الحكومة الاسترالية منذ سنوات طويلة وبشكل منظم الحقوق الاساسية للسكان الاصليين الاستراليين والسجناء وطالبي اللجوء كما انها تؤوي العناصر الارهابية والانفصالية المناوئة لايران.

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