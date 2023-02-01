ايران تدشن مصفاة جديدة في حقل بارس الغازي جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الايراني جواد أوجي أوضح في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الايراني اليوم الاربعاء، أن مصفاة المرحلة 14 سيتم تدشينها خلال أيام عشرة الفجر ( ذكرى انتصار الثورة الاسلامية 11 فبراير/شباط)، بطاقة معالجة 56 الى 60 مليون متر مكعب يوميا.

وأكد الوزير أن بتدشين هذه المرحلة التطويرية يكون ملف بناء المصافي في حقل بارس الجنوبي قد أغلق وأن هذه المرحلة ستكون الاخيرة.

وبيّن أن الاستثمارات الموظفة بالمرحلة التطويرية 14 لحقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي، قد بلغت 2.3 مليار دولار، وأن مجموع المشاريع البتروكيماوية ومصافي الغاز الذي سيتم تدشينها بـ"عشرة الفجر" تبلغ 3 مليارات دولار.

/انتهى/