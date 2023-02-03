مسيرة في مدينة ملبورن الأسترالية احتجاجًا على جرائم الاحتلال+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات منددة بجرائم الاحتلال في فلسطين، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمة بحق الفلسطينيين.
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شارك العشرات، اليوم الجمعة، في مسيرة في مدينة ملبورن الأسترالية، دعمًا لفلسطين واحتجاجًا على جرائم الاحتلال.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات منددة بجرائم الاحتلال في فلسطين، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمة بحق الفلسطينيين.
/انتهى/
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