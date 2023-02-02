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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١١:٥٠ ص

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ترد بصواريخها على عدوان جوي صهيوني

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ترد بصواريخها على عدوان جوي صهيوني

ردت المقاومة الفلسطينية على استهداف ائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، 2-2-2023، عدة مواقع للمقاومة بالمنطقة الوسطى وغرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، صرّح بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقع "كتيبة 13" بمخيم المغازي وسط القطاع بحوالي 5 صواريخ أدت لوقوع أضرار في المكان المستهدف.

وأوضح ، بأن طائرات الاحتلال قامت بشن غارات على موقع "بدر" جنوب غرب مدينة غزة بعد استهدافه بصاروخ من طائرات الاستطلاع.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضاداتها الأرضية تجاه الطيران الصهيوني المُغير في أكثر من مكان بقطاع غزة.

بدورها قالت القناة 14 العبرية: "إن سلاح الجو الصهيوني يواصل قصفه لأهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ مساء أمس".

وفي أعقاب ذلك، ردت المقاومة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات سديروت وإيبيم ونير عام في غلاف شمال قطاع غزة".

وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية في تصريح مقتضب:"تعلن كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية قبل قليل، ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما يجري من عدوان ممنهج على الأسيرات والأسرى في داخل سجون الاحتلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1930304

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