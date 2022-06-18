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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:٠٨ ص

إطلاق صواريخ المقاومة من غزة تجاه عسقلان المحتلة

إطلاق صواريخ المقاومة من غزة تجاه عسقلان المحتلة

دوت صافرات الانذار في عسقلان المحتلة بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلقت صواريخ المقاومة من غزة تجاه عسقلان المحتلة ودوت صافرات الانذار بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة.

واعلن جيش الاحتلال انه تم رصد إطلاق صواريخ تجاه عسقلان، ودوت صفارات الإنذار ويجري الفحص.

/انتهى/

رمز الخبر 1924609
https://ar.mehrnews.com/news/1924609/

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