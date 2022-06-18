إطلاق صواريخ المقاومة من غزة تجاه عسقلان المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلقت صواريخ المقاومة من غزة تجاه عسقلان المحتلة ودوت صافرات الانذار بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة.

واعلن جيش الاحتلال انه تم رصد إطلاق صواريخ تجاه عسقلان، ودوت صفارات الإنذار ويجري الفحص.

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